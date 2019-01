18.000 Euro: Amanda Knox bekommt Entschädigung für Martyrium

Fast vier Jahr nach ihrem Freispruch in einem nie ganz aufgeklärten Mordfall in Perugia hat die US-Amerikanerin Amanda Knox einen Prozess gegen Italien beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ( EGMR) in Straßburg gewonnen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Italien die Verteidigungsrechte der 31-jährigen Knox verletzt hat. Knox und ihrem Ex-Freund Raffaele Sollecito war vorgeworfen worden, Ende 2007 die britische Studentin Meredith Kercher getötet zu haben.

Sie führte in ihrer Klage an, dass sie bei ihrer Festnahme in der Nacht auf den 6. November 2007 15 Stunden lang von der Polizei ohne Anwalt vernommen worden sei. Obwohl ihre Aussagen wegen der Abwesenheit eines Verteidigers nicht rechtskonform waren, seien diese gegen sie vor Gericht verwendet worden. Bei der Einvernahme hatte Knox den kongolesischen Barmann Patrick Lumumba des Mordes beschuldigt und war deswegen wegen Verleumdung verurteilt worden.