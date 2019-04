18-Jährige nach Drohungen gegen US-Schulen tot aufgefunden

Der FBI-Chef in Denver, Dean Phillips, hatte gesagt, die Frau habe eine "Besessenheit" mit dem Columbine-Massaker vor 20 Jahren an den Tag gelegt. Sie sei am Montag von Miami ( Florida) nach Colorado gereist und habe sich nach der Ankunft eine Schusswaffe und Munition gekauft. In den Gebirgsausläufern im Umfeld der Stadt sei sie dann verschwunden.