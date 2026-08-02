Touristenflugzeugs in Peru abgestürzt: 13 Tote

Beim Crash eines kleinen Touristenflugzeugs in Peru sind einem Medienbericht zufolge am Samstag alle 13 Insassen getötet worden. Die Maschine sei bei einem Flug über die historische Ausgrabungsstätte der Nazca-Linien im Süden des Landes abgestürzt, berichtete der staatliche Fernsehsender TVPeru. An Bord hätten sich elf Passagiere und zwei Piloten befunden, hieß es. Über ihre Nationalitäten war vorerst nichts bekannt. Angaben zur Ursache machte die Polizei zunächst nicht.

Bei den jahrtausendealten sogenannten Nazca-Linien handelt es sich um Scharrbilder von gewaltigen Dimensionen. Sie wurden zwischen 500 vor und 500 nach Christus von der Nazca-Kultur im Süden des heutigen Perus durch Abtragung der dunklen Kieskruste vom Untergrund angelegt und stellen Tiere, stilisierte Pflanzen, Phantasiefiguren oder geometrische Formen dar. Ihre genaue Bedeutung bleibt ein Rätsel, manche Forscher halten sie für eine Art Kalender.

Es handelt sich um 1.500 riesige, nur aus der Luft und von umliegenden Hügeln aus sicht- und erkennbare Scharrbilder (Geoglyphen) in der Wüste nahe der Stadt Nazca in Peru. Als Urheber der Linien gelten die Paracas-Kultur und die Nazca-Kultur.

Die Nazca-Ebene zeigt auf einer Fläche von 500 Quadratkilometern bis zu 20 km lange Linien, Dreiecke und trapezförmige Flächen sowie Figuren mit einer Größe von etwa zehn bis mehreren hundert Metern. Es handelt sich um Abbilder von Menschen, Affen, Vögel und Walen.