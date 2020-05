Verkehrsgarten: Rat für Radfahrer

Mehr als 20.000 Kinder verletzen sich in Österreich jährlich beim Radfahren. Besonders wichtig, um Stürze zu verhindern, ist die ausreichende Sicherung des Kopfes sowie die verkehrssichere Ausstattung des Fahrrades. "Das Risiko einer Kopfverletzung ist um 70 Prozent geringer, wenn man einen Helm trägt", sagt Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und rät Eltern dringend zum Kauf eines Helmes in richtiger Größe und mit festsitzenden Riemen.



Damit auch das Fahrrad verkehrssicher ist, muss es folgende Komponenten aufweisen: eine Vorderbremse, eine Hinterbremse, eine Glocke, einen hellen Scheinwerfer bei Nacht, ein rotes Rücklicht oder Rückstrahler bei Nacht, einen weißen Rückstrahler vorne, je zwei Speichenrückstrahler je Rad oder rückstrahlende Reifen, dazu gelbe Pedalrückstrahler.



Guter Rat ist nicht teuer, ein gutes Rad schon! Deshalb sollte man sein Fahrrad immer mit einem geeigneten Fahrradschloss sichern - und zwar an einem festen Gegenstand. Zusätzlich empfiehlt die Innenministerin eine Codierung des Fahrradrahmens, die man bei der Polizei gratis durchführen lassen kann.