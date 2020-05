Sicherheitsregeln für Groß & Klein

Alle 7 Tipps auf einen Blick:



1. Geben Sie Kindern immer und überall den Vorrang (nicht nur am Schutzweg)!



2. Vorsicht! Kinder unterschätzen oft die Gefahren und tauchen dann ganz

unerwartet an Stellen auf, an denen man sie nicht vermutet!



3. Fahren Sie stets aufmerksam und bremsbereit. Reduzieren Sie vor allem

im Bereich von Schutzwegen Ihre Fahrgeschwindigkeit.



4. Achten Sie nicht nur zu Schulbeginn, sondern das ganze Jahr über

besonders auf Kinder im Nahbereich von Schulen, Spielplätzen,

Haltestellen und Wohngegenden!



5. Sind Sie immer ein gutes Vorbild! Wenn Sie bei Rot über die Straße

gehen, werden das die Kinder nachahmen!



6. Kinder können Gefahren nicht richtig einschätzen, Sie müssen deshalb

für sie mitdenken!



7. Vermeiden Sie jeden Stress hinter dem Lenkrad und verzichten Sie daher

auch auf Telefonate während der Fahrt!