KURIER-Leser sicherten den Weg zur Schule

Ein Dankeschön an die KURIER-Leser und die zahlreichen Zuschriften kommt auch von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, die das Personen-Komitee der Aktion verstärkte: "Mithilfe der Leserunterstützung konnte tatsächlich auf viele Gefahrenstellen aufmerksam gemacht werden", sagt sie. Unterrichtsministerin Claudia Schmied, ebenfalls im Personen-Komitee vertreten, würdigte die KURIER-Aktion als wichtigen Beitrag, damit Kinder sicher in die Schule und auch wieder nach Hause kommen. Auch der Präsident des Kuratoriums Sicheres Österreich, Erwin Hameseder, dankt den Lesern, die "wesentlich dazu beigetragen haben, dass unfallträchtige Stellen entschärft wurden."



Besonders viele Leser-Einsendungen kamen aus Wien-Döbling, wo man nach dem Tod von Fabian für die Sicherheit auf Schulwegen besonders sensibilisiert ist. Der Zebrastreifen, auf dem der damals achtjährige Schüler vergangenes Jahr getötet wurde, ist nun zwar

aufwendig gesichert. Zu viele Schulwege in Wien-Döbling sind aber nach wie vor nicht hinreichend gesichert, beklagen viele Leser.



Auf Nachfrage des KURIER wurde auch die Bezirksvorstehung Döbling aktiv. Zusammen mit dem Elternvereinsobmann Franz Heimel und Gudrun Bergmann, Direktorin der Volksschule Neulandschule, besichtigte der Vorsitzende der Verkehrskommission, Hannes Trinkl, den Schulweg entlang der Grinzinger Allee. "Mehr Hinweisschilder und Schülerlotsen wären bei dem Schutzweg sicherlich sinnvoll", sagte Trinkl und versprach, eine Verhandlung einzuberufen. Ebenfalls vor Ort war der KURIER in der Gersthofer Straße Ecke Salierigasse in Wien-Währing. Obwohl an der langgedehnten Kreuzung bereits eine Radaranlage steht, ist der Zebrastreifen für Fußgänger lebensgefährlich, wie nicht nur die Familie Schöler dem KURIER schrieb. Die Polizei versprach, verstärkte Kontrollen durchzuführen und prüft eine veränderte Aufstellung des Radars.

Für die Nachhaltigkeit der Aktion setzt sich auch Wiens Landespolizeikommandant Karl Mahrer ein: "Wir setzen auf die Bewusstseinsbildung der Autofahrer durch die KURIER-Aktion. Zugleich werden wir weiter intensiv kontrollieren."