Anzeigenflut trotz Sicherheitsaktion

Die Aktion „Vorrang für Kinder“ steht jedenfalls unter einem guten Stern. Seit dem Start im Jahr 2011 musste kein Kind mehr auf dem Weg in die Schule sein Leben lassen. In den Jahren davor waren jeweils ein bis drei Todesopfer zu beklagen. Damit es keinen Rückfall in diese traurige Zeit gibt, sollte der Slogan „Runter vom Gas“ besonders vor Schulen eingehalten werden. Wenige Lenker wissen auch, dass für Raserei vor Kindergärten der Führerschein bis zu sechs Monate entzogen werden kann. Kommt es zu einem schweren Unfall kann es sogar unbedingte Haftstrafen geben.

Die Polizei wird jedenfalls auch in den kommenden Wochen kontrollieren.