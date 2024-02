"Wolf" in Feldkirch entpuppte sich als ausgebüxter Wolfshund

Ein vermeintlicher weiterer Wolf in einer Vorarlberger Stadt hat sich am Montagabend als ausgerissener Wolfshund entpuppt. Mehrere Polizeistreifen hatten kurz nach 17.00 Uhr Nachschau gehalten, nachdem die Meldung eingegangen war, dass in Altenstadt in Feldkirch möglicherweise ein Wolf herumstreune.

Sie fanden zwei frei laufende Hunde vor, von denen einer einem Wolf sehr ähnlich sah, so die Polizei. Erhebungen ergaben, dass in der Gegend ein wolfsähnlicher Hund gehalten wird.