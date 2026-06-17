Herdbrand in Dornbirn: 88-Jähriger aus Wohnung gerettet

Ein 88-Jähriger ist am Dienstag in Dornbirn von Einsatzkräften aus seiner stark verrauchten Wohnung gerettet worden. Weil die Vermutung bestand, dass sich jemand im Inneren aufhält, verschaffte sich die Feuerwehr gewaltsam Zutritt.

Der Senior befand sich unmittelbar hinter der Wohnungstür, informierte die Polizei. Er wurde in Sicherheit gebracht und zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Brandursache: Defektes Küchengerät

Die Brand-Alarmierung erfolgte gegen 10.15 Uhr. Die Ermittler identifizierten den Küchenherd als Feuerquelle. Aufgrund eines Defekts dürfte der Brand im Küchengerät entstanden sein. Eine weitere Ausbreitung der Flammen wurde verhindert.