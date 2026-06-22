Schwere Verletztungen: Wingsuit-Springer stürzte in Vorarlberg ab

Ein Wingsuit-Springer ist am Samstag in Vorarlberg schwer verunfallt. Er stürzte im Bereich des Flugplatzes Hohenems (Bezirk Dornbirn) ab und kam hart am Boden auf.

Helfer und Rettungsdienst leisteten Erste Hilfe, bevor der Verunglückte vom Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen wurde. Dort wurde der Mann nach der Stabilisierung im Schockraum operativ versorgt, er erlitt schwerste Verletzungen, wie die Vorarlberger Polizei am Montag mitteilte.

Ermittlungen laufen

Der Mann gilt als erfahrener Wingsuit-Springer, er nahm mit weiteren Personen an einem Formationsflug teil. Als er kurz nach 12 Uhr das Landemanöver einleitete, kam es laut bisherigen Ermittlungen zu einer Störung an seinem Hauptfallschirm. Dieser entfaltete sich nicht ordnungsgemäß, weshalb der Springer diesen ablöste und den Reserveschirm aktivierte.

Offenbar wies aber auch dieser eine Störung auf, er entfaltete sich ebenfalls nicht vollständig. Der Mann verlor daraufhin erheblich an Höhe und stürzte ab. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien im Gange, so die Polizei.