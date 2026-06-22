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Tirol

Juwelier-Coup in Innsbruck: Täter rasten mit Auto in die Auslage

Die Täter sind noch auf der Flucht, die Alarmfahndung der Polizei läuft.
22.06.2026, 08:27

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Ein silbernes Polizeiauto mit Blaulicht steht auf der Straße.

Drei maskierte Täter haben in der Nacht auf Montag in einen Juwelier in der Amraser Straße in Innsbruck eingebrochen. 

Sechs Tresore aus Innsbrucker Beherbergungsbetrieb gestohlen

Sie fuhren mit einem Fahrzeug in die Auslagen des Geschäftes, berichtete die Polizei. Vitrinen wurden eingeschlagen, offenbar Schmuck und Wertgegenstände gestohlen. Die Täter flüchteten daraufhin mit einem auffällig lauten, eventuell PS-starken, dunklen Pkw in unbekannte Richtung, wie es hieß.

Ermittlungen laufen

Eine Alarmfahndung für den Großraum Innsbruck wurde ausgelöst. Die Ermittlungen waren im Gange. Der Überfall hatte sich gegen 3.30 Uhr ereignet.

Innsbruck
Agenturen  | 

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