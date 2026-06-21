Drei noch unbekannte Männer haben Samstagfrüh sechs Bargeldtresore aus einem Beherbergungsbetrieb in Innsbruck gestohlen. Die maskierten Täter drangen kurz nach 3.00 Uhr in das Rezeptionsbüro des Betriebs ein, wo sich die Tresore befanden.

Den Ermittlungen zufolge flüchtete das Trio mit den Geldschränken über den Parkplatz einer Schnellimbiss-Filiale am Mitterweg und anschließend entlang der Hans-Flöckinger-Promenade. Die Höhe des Schadens wurde nicht genannt.