Sechs Tresore aus Innsbrucker Beherbergungsbetrieb gestohlen
Drei noch unbekannte Männer haben Samstagfrüh sechs Bargeldtresore aus einem Beherbergungsbetrieb in Innsbruck gestohlen. Die maskierten Täter drangen kurz nach 3.00 Uhr in das Rezeptionsbüro des Betriebs ein, wo sich die Tresore befanden.
Den Ermittlungen zufolge flüchtete das Trio mit den Geldschränken über den Parkplatz einer Schnellimbiss-Filiale am Mitterweg und anschließend entlang der Hans-Flöckinger-Promenade. Die Höhe des Schadens wurde nicht genannt.
Nach Angaben der Polizei sind die drei Täter zwischen 1,75 und 1,85 Meter groß und von auffallend schlanker Statur. Sie waren dunkel gekleidet. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie unmittelbar vor oder nach dem Einbruch am Mitterweg von Passanten wahrgenommen wurden.
Hinweise nimmt die Grenzpolizeiinspektion Innsbruck-Flughafen (Tel. 059133-7581) oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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