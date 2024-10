Waffe traf Kopf: Frau bei Schussabgabe schwer im Gesicht verletzt

Eine 42-jährige Schützin hat sich am Mittwochabend in Lustenau bei der Abgabe von Übungsschüssen am Schießstand schwer im Gesicht verletzt. Aus bisher unbekannter Ursache schnellte der Verschluss der Waffe nach hinten und traf die Frau im Kopfbereich. Der Gehörschutz der 42-Jährigen wurde zerschlagen, informierte die Polizei. Ebenfalls verletzt wurde der Bruder der 42-Jährigen, der von Teilen des Gehörschutzes getroffen wurde.