Vorarlberg: Mann bei Raubüberfall in die Schulter geschossen

Bei einem bewaffneten Raubüberfall in Dornbirn ist Donnerstagfrüh ein 34-jähriger Fahrzeuglenker durch einen Schuss in die Schulter verletzt worden. Der 34-Jährige war in seinem Wagen zunächst von den zwei Tätern ausgebremst und zum Anhalten gezwungen worden.

Anschließend gaben sie Schüsse ab und zwangen ihr Opfer zur Herausgabe eines größeren Geldbetrags, den es im Auto mitgeführt habe. Ob es tatsächlich zu der Geldübergabe kam, wird noch überprüft.