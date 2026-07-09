Vorarlberg: Sieben Minderjährige bei Diebstahl auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Donnerstag versuchte eine Gruppe von sieben Minderjährigen im Alter zwischen elf und 17 Jahren in Lauterach zunächst beim Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Lauterach einen E-Scooter und ein E-Bike zu stehlen.

Da eine Zeugin vor Ort war, flüchteten die Jugendlichen allerdings ohne Diebesgut. Wenige Minuten später öffneten sie auf dem Parkplatz einer Wohnanlage einen unversperrten Pkw und durchsuchten das Fahrzeug. Auch hier wurden sie gesehen: Ein Zeuge sprach die Burschen und Mädchen an, die daraufhin wegliefen.

Polizei schnappte Mädchen und Burschen

Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte alle sieben Minderjährigen noch in der Nähe der Tatorte anhalten und kontrollieren. Die Ermittlungen sind laut Polizeiinspektion Lauterach derzeit im Gange. Eine entsprechende Berichterstattung an die Staatsanwaltschaft sowie die Bezirkshauptmannschaft ist vorgesehen.