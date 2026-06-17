Feuerwehr Hohenems rettet Mann und Katze von Dach

Ein nächtlicher Rettungseinsatz in Hohenems hat am Dienstagabend Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei auf Trab gehalten: Ein 26-jähriger Mann saß kurz vor Mitternacht gemeinsam mit seiner Hauskatze auf einem Balkondach in rund sechs Metern Höhe fest – und musste schließlich von der Feuerwehr gerettet werden.

Der Vorfall ereignete sich am 16. Juni kurz vor Mitternacht in der Baumgartenstraße in Hohenems. Die Hauskatze des Mannes war zunächst auf das Dach des Gebäudes geklettert. Um das Tier zu bergen, stieg der 26-Jährige über eine Dachluke auf das Gebäudedach und sprang anschließend auf das darunterliegende Balkondach hinunter. Damit saß er jedoch gemeinsam mit seiner Katze in rund sechs Metern Höhe fest – ohne Möglichkeit, selbstständig wieder nach unten zu gelangen.

Mann mit Katze von Balkondach gerettet

Die alarmierte Feuerwehr Hohenems rückte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften aus und konnte Mann und Katze mithilfe einer Stehleiter sicher vom Balkondach bergen.