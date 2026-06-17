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Vorarlberg

Feuerwehr Hohenems rettet Mann und Katze von Dach

Er wollte seine Katze vom Dach holen und saß dann selbst fest: Ein 26-Jähriger und seine Katze wurden von der Feuerwehr vom Balkondach gerettet.
17.06.2026, 09:37

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Rotes Telefonsymbol und die Notrufnummer 122 auf einem weißen Streifen eines Einsatzfahrzeugs.

Ein nächtlicher Rettungseinsatz in Hohenems hat am Dienstagabend Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei auf Trab gehalten: Ein 26-jähriger Mann saß kurz vor Mitternacht gemeinsam mit seiner Hauskatze auf einem Balkondach in rund sechs Metern Höhe fest – und musste schließlich von der Feuerwehr gerettet werden.

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Der Vorfall ereignete sich am 16. Juni kurz vor Mitternacht in der Baumgartenstraße in Hohenems. Die Hauskatze des Mannes war zunächst auf das Dach des Gebäudes geklettert. Um das Tier zu bergen, stieg der 26-Jährige über eine Dachluke auf das Gebäudedach und sprang anschließend auf das darunterliegende Balkondach hinunter. Damit saß er jedoch gemeinsam mit seiner Katze in rund sechs Metern Höhe fest – ohne Möglichkeit, selbstständig wieder nach unten zu gelangen.

Mann mit Katze von Balkondach gerettet

Die alarmierte Feuerwehr Hohenems rückte mit drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften aus und konnte Mann und Katze mithilfe einer Stehleiter sicher vom Balkondach bergen.

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Schnittverletzungen an Armen und Händen

Trotz des glimpflichen Ausgangs blieb der Einsatz nicht ohne Folgen für den 26-Jährigen: Er erlitt mehrere Schnittverletzungen an Armen und Händen, die vom Roten Kreuz, das mit einem Rettungswagen und drei Einsatzkräften vor Ort war, noch an der Einsatzstelle versorgt wurden. Auch die Bundespolizei Hohenems war mit zwei Beamten im Einsatz.

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