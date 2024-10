Christof Bitschi: FPÖ setzt auf "Rückenwind" vom Bund

Als Brandner sei er Föhnstürme gewohnt, so Bitschi, 2019 habe man aber schon etwas mehr als nur ein bisschen Gegenwind gehabt. Damit soll es nach schwierigen Jahren für die FPÖ Vorarlberg - sie ist seit 15 Jahren in der Opposition - nun aber vorbei sein. Man spüre endlich "Rückenwind", so Bitschi über die Stimmung in Partei und Bevölkerung.

FPÖ will mitregieren

Der Verlierer des Urnengangs von 2019 dürfte sich laut Umfragen diesmal am Wahlabend als großer Gewinner wiederfinden, zumal die Themenkonjunktur der FPÖ wieder in die Hände spielt. Bitschi, seit 2019 Klubobmann, macht sich berechtigte Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung, wenn er sich wie von der ÖVP gewünscht ausreichend von den Bundes-Blauen abgrenzt. Dazu zeigt Bischi durchaus Bereitschaft.