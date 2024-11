Vorarlberg: Familie hatte handgreifliche Auseinandersetzung wegen Hochzeit

Eine bevorstehende Hochzeit hat am Wochenende in Lustenau zu einer handgreiflichen Familienauseinandersetzung geführt, in den insgesamt rund 30 Personen involviert waren. Zu dem Vorfall kam es laut Polizei bereits am Samstag. Dabei waren gegen 17.30 Uhr Angehörige von vier Familien in Streit geraten, offenbar weil es Uneinigkeit über eine Hochzeit gab. Erst durch den Einsatz von 13 Polizeistreifen habe man die beiden Lager trennen und die Lage beruhigen können, hieß es.