Vorarlberg: Betagte Urlauberin beim Spaziergang tödlich verunglückt

Eine 85-Jährige Urlauberin aus Deutschland ist am Freitag in Damüls im Bregenzerwald tödlich verunglückt. Die Frau war zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Sie wurde nach einer achtstündigen Suchaktion in den frühen Morgenstunden des Samstags tot in einem Bachbett aufgefunden. Die Polizei bestätigte eine entsprechende Meldung des ORF Vorarlberg.