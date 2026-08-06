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Fahndung läuft: Schubhäftling gelang in Bludenz die Flucht
Dem Mann soll bei seinem Transport die Flucht gelungen sein. Von ihm geht laut Polizei keine Gefahr aus.
Einem 27-jährigen Schubhäftling ist am Donnerstagvormittag in Bludenz die Flucht gelungen. Der nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen im Polizeianhaltezentrum Bludenz untergebrachte Mann setzte sich ab, als er transportiert werden sollte.
Trotz einer Fahndung wurde der 27-Jährige bis zum späten Nachmittag nicht gefasst. Von dem Mann gehe keine Gefahr aus, hieß es seitens der Polizei.
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