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Vorarlberg

Fahndung läuft: Schubhäftling gelang in Bludenz die Flucht

Dem Mann soll bei seinem Transport die Flucht gelungen sein. Von ihm geht laut Polizei keine Gefahr aus.
06.08.2026, 15:49

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Einem 27-jährigen Schubhäftling ist am Donnerstagvormittag in Bludenz die Flucht gelungen. Der nach verwaltungsrechtlichen Bestimmungen im Polizeianhaltezentrum Bludenz untergebrachte Mann setzte sich ab, als er transportiert werden sollte.

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Trotz einer Fahndung wurde der 27-Jährige bis zum späten Nachmittag nicht gefasst. Von dem Mann gehe keine Gefahr aus, hieß es seitens der Polizei.

Agenturen  | 

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