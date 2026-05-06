Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dornbirn
Zusammenfassung
- Bei einem Verkehrsunfall an der L200 in Dornbirn wurden am Dienstagabend zwei Personen verletzt.
- Die Kollision ereignete sich beim Abbiegen eines 46-jährigen Autofahrers, der mit dem Fahrzeug einer 37-jährigen Frau zusammenstieß.
- Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, es entstand erheblicher Sachschaden, ein Alkomattest verlief negativ.
Bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn wurden am Dienstagabend zwei Personen verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 21.10 Uhr an der Kreuzung der L200 mit der Gutenbergstraße (L3a), wie die Polizei Vorarlberg mitteilte.
Kollision beim Abbiegemanöver
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Autofahrer von der L200 Richtung Achraintunnel nach links in die Gutenbergstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 37-jährigen Frau, die auf der L200 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Obwohl der Mann seinen Abbiegevorgang noch zu stoppen versuchte, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern.
Erheblicher Sachschaden und Verletzte
Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeuglenker Verletzungen unbestimmten Grades und mussten ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Ein mit beiden Unfallbeteiligten durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Im Einsatz standen das Rote Kreuz, die Feuerwehr Dornbirn, Bundes- und Stadtpolizei sowie der ÖAMTC. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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