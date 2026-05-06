Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dornbirn

Bei einem Verkehrsunfall in Dornbirn wurden am Dienstagabend zwei Personen verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 21.10 Uhr an der Kreuzung der L200 mit der Gutenbergstraße (L3a), wie die Polizei Vorarlberg mitteilte.

Kollision beim Abbiegemanöver

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 46-jähriger Autofahrer von der L200 Richtung Achraintunnel nach links in die Gutenbergstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 37-jährigen Frau, die auf der L200 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Obwohl der Mann seinen Abbiegevorgang noch zu stoppen versuchte, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern.