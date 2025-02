Unfalllenker sprang von zwölf Meter hohen Brücke und verletzte sich schwer

Er war kurz vor 22 Uhr mit einem 28-Jährigen in Frastanz auf der Vorarlbergerstraße in Richtung Feldkirch unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve kam das Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Leitschienen, querte die Gegenfahrbahn und kam auf einer Böschung zum Stillstand.

Als der 40-Jährige ein sich näherndes Polizeiauto erblickte, rannte er laut Exekutive los und sprang von der Brücke. Er landete unmittelbar neben der Ill auf dem Boden.