Unfalllenker bespuckte Polizisten: Mehrere Anzeigen in Vorarlberg

Ein 31-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in Hohenems einen Unfall verursacht und sich dann aggressiv gegenüber Polizeibeamten verhalten. Unter anderem bespuckte er diese, als er wegen seiner Aggressivität festgenommen werden sollte.

Eine 17-jährige Mitfahrerin des Mannes wurde durch den Unfall leicht verletzt. Einen Alkomat-Test verweigerte der Lenker, ob er verletzt wurde, war vorerst unklar. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.