Unfalllenker bespuckte Polizisten: Mehrere Anzeigen in Vorarlberg
Ein 31-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in Hohenems einen Unfall verursacht und sich dann aggressiv gegenüber Polizeibeamten verhalten. Unter anderem bespuckte er diese, als er wegen seiner Aggressivität festgenommen werden sollte.
Eine 17-jährige Mitfahrerin des Mannes wurde durch den Unfall leicht verletzt. Einen Alkomat-Test verweigerte der Lenker, ob er verletzt wurde, war vorerst unklar. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.
Der 31-Jährige war gegen 3.25 Uhr aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Schlossbergstraße abgekommen. Das Auto durchbrach einen Zaun, überfuhr mehrere Sträucher sowie kleinere Bäume und kam nach rund zehn Metern auf einer Wiese zum Stillstand. Eine Befragung zum Unfallhergang war nicht möglich, so die Polizei.
Führerscheinabnahme & Anzeige
Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, außerdem wird er wegen der Verweigerung der Atemalkoholuntersuchung an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn sowie wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
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