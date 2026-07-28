Unfall in Lochau: Mopedfahrerin verletzt, Pkw flüchtete

In Lochau (Vorarlberg) kam es am Abend des 24. Juli 2026 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Mopedlenkerin leicht verletzt wurde. Der unbekannte Pkw-Fahrer soll die Unfallstelle danach verlassen haben, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Plötzlicher Stopp löst Sturz aus

Der Unfall ereignete sich gegen 22.50 Uhr im Bereich der Einmündung Hofriedenstraße / Hofer Straße. Laut Polizei soll ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Hofriedenstraße nach rechts in die Hofer Straße eingebogen sein. Die 17-jährige Mopedlenkerin fuhr unmittelbar dahinter und bog ebenfalls ab. Kurz darauf soll der Pkw plötzlich angehalten haben, woraufhin die Jugendliche stark abbremsen musste.

Das Vorderrad ihres Mopeds blockierte dabei, sie verlor die Kontrolle und stürzte. Die junge Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, ihr Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Anschließend soll der Pkw noch ein Stück zurückgesetzt haben, wodurch es zu einer weiteren Berührung mit dem Moped kam.