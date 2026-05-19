Raubversuche in Vorarlberg: Zeugen stoppen jugendliche Täter

Zwei Gruppen von Burschen haben am Montag in Frastanz und Rankweil (beide Bezirk Feldkirch) jeweils einen Jugendlichen auszurauben versucht. In beiden Fällen wurde nach Geld bzw. Wertgegenständen gefragt und mit Gewalt gedroht.

In Frastanz schritten couragierte Bürger ein, in Rankweil verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei. Ein 14-Jähriger wurde leicht verletzt.