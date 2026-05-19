Raubversuche in Vorarlberg: Zeugen stoppen jugendliche Täter
Zwei Gruppen von Burschen haben am Montag in Frastanz und Rankweil (beide Bezirk Feldkirch) jeweils einen Jugendlichen auszurauben versucht. In beiden Fällen wurde nach Geld bzw. Wertgegenständen gefragt und mit Gewalt gedroht.
In Frastanz schritten couragierte Bürger ein, in Rankweil verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei. Ein 14-Jähriger wurde leicht verletzt.
In Frastanz bedrängten am frühen Nachmittag am Bahnhof ein Zwölf- und ein 13-Jähriger den 14-Jährigen auf einem Bahnsteig. Auch nach dem Einsteigen in einen Zug ließen sie nicht von ihrem Opfer ab, ehe mehrere Erwachsene eingriffen und die beiden Heranwachsenden aus dem Zug drängten. Sie wurden kurze Zeit später noch am Bahnhof von der Polizei aufgegriffen und zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.
In Rankweil bedrohten drei Burschen im Alter von 14 und 15 Jahren gegen 17.00 Uhr einen ebenfalls 15-jährigen Jugendlichen mit einem Stock. Als dieser flüchtete, wurde er vom Trio verfolgt. Die verständigte Polizei schritt ein und konnte zwei der drei Burschen anhalten und vorläufig festnehmen. Der 15-Jährige blieb unverletzt, die drei Angreifer werden angezeigt.
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