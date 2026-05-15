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Vorarlberg

Vorarlberger wurde mit Messer bedroht und ausgeraubt

Das Opfer konnte sich losreißen und alarmierte die Polizei.
15.05.2026, 18:17

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Eine Hand hält ein schwarzes Messer mit gezackter Klinge.

Ein Mann ist am Freitagvormittag vor einer Wohnanlage in Schwarzach (Bezirk Bregenz) von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. 

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Der Täter hielt den Mann fest und forderte Bargeld, nach der Übergabe der Geldbörse konnte sich das Opfer losreißen und in die Wohnanlage flüchten. Von dort alarmierte der Mann die Polizei, informierte die Exekutive. Er blieb unverletzt. 

Flucht vorerst gelungen

Der Täter machte sich gemeinsam mit zwei weiteren Männern auf die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb erfolglos.

APA OTS, kurier.at  | 

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