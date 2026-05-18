Rankweil: Brand von Übungsfahrzeug griff auf Container über

Am Sonntagabend brannte es gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in Rankweil . Betroffen war ein Pkw, der von der Feuerwehr als Übungsfahrzeug verwendet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Rankweil konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Das Feuer breitete sich vom Übungsfahrzeug auf einen danebenstehenden Container mit Übungsmaterial aus. Die FF Rankweil rückte mit 35 Einsatzkräften aus und löschte die Flammen zügig. Durch das schnelle Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Brandursache wird ermittelt

Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Rankweil hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Umstände des Vorfalls.