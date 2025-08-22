Vorarlberg: Über 370 Feuerwehreinsätze wegen Starkregens

Starkregen hat seit Donnerstagabend Teile Vorarlbergs unter Wasser gesetzt. Die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) berichtete Freitagfrüh auf APA-Anfrage von über 370 Einsätzen innerhalb von 24 Stunden. Besonders betroffen war der Bezirk Dornbirn mit einem Schwerpunkt in der Bezirkshauptstadt. Die Einsätze betrafen vollgelaufene Keller und Tiefgaragen, unter Wasser stehende Straßenabschnitte und kleine Murenabgänge. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

In Dornbirn gingen in den vergangenen 24 Stunden über 130 Liter Regen pro Quadratmeter nieder, in der Kummenbergregion im Bezirk Feldkirch, etwa in Altach, waren es über 80 Liter. Dementsprechend gestaltete sich das Einsatzgeschehen: Allein 245 Einsätze entfielen auf Dornbirn, 55 auf Hohenems und über 40 auf die Kummenbergregion.