60-Jähriger stieg über Weidezaun und wurde von Stier attackiert

Ein 60-Jähriger ist Freitagvormittag auf der Burtschaalpe in Bürserberg in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) von einem Stier attackiert und verletzt worden.

Der Mann betrat eine umzäunte Weide, nachdem ein Fußball, mit dem Kinder gespielt hatten, in den Bereich des Tieres geraten war. Kurz darauf griff der Stier den Mann an, stieß ihn zu Boden und attackierte ihn weiter mit dem Kopf.