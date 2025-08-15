Seit 2022 vermisste junge Tirolerin in Berlin aufgetaucht

Eine in Innsbruck seit August 2022 vermisste mittlerweile 18-Jährige ist wieder aufgetaucht und hat sich bei einer Polizeiinspektion in Berlin gemeldet. Dies sagte ein Polizeisprecher am Freitag zur APA und bestätigte einen Bericht der „Tiroler Tageszeitung“. Die inzwischen volljährige junge Frau hatte dort ihren Reisepass vorgezeigt. Darüber hinaus würden noch Erhebungen durchgeführt. Die Gesuchte hatte jeden Kontakt zu ihrer Mutter bzw. der Familie in Tirol abgebrochen. Die Frau soll laut „TT“ gegenüber den Berliner Polizeibeamten angegeben haben, dass sie freiwillig ihre Familie verlassen habe und sich ebenso freiwillig in Berlin aufhalte.

Sie habe zudem gefordert, dass die Suche nach ihr eingestellt werde. Dies wollte die Tiroler Exekutive auf APA-Nachfrage vorerst nicht bestätigen und verwies auf ebenjene weiteren Erhebungen sowie Korrespondenzen mit den deutschen Kollegen. Extremem Islam zugewandt Dass sich die Innsbruckerin in Berlin aufhält, dies habe man aber jedenfalls schon seit längerem vermutet. In den vergangen Jahren hatte es keine konkrete Spur nach der Jugendlichen gegeben. Auf ihrem Konto gab es laut den Ermittlern keine Bewegungen, auch die E-Card sei nie benutzt worden. Ihre Social Media-Accounts und E-Mail-Adressen seien auch geschlossen worden.

Vor dem Verschwinden soll sich die bisher Vermisste stark verändert haben: Nach einem traumatischen Erlebnis als 13-Jährige habe sich ihre Tochter immer mehr dem extremen Islam zugewandt bzw. sei zu diesem konvertiert, schilderte die Mutter gegenüber der „TT“. Deshalb sei es zu heftigen Spannungen zwischen dem Mädchen und der Mutter bzw. ihren Schwestern gekommen, die sich mit ihrer Lebensweise - sie ging hauptsächlich mit Burka bzw. Niqab aus dem Haus - nicht einverstanden zeigten. Muslimische Sekte Laut der Mutter habe die Tochter die Angehörigen auch als Ungläubige bezeichnet. Weiters kündigte die Jugendliche offenbar an, heiraten zu wollen. „Ich war natürlich dagegen, sie war ja erst 14“, so die Mutter damals. In der Familie habe man sich darauf geeinigt, dass die Tochter in einer betreuten Wohneinrichtung leben soll. Doch von dort verschwand sie dann nur kurze Zeit später.