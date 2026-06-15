94 km/h zu schnell: Probeführerscheinbesitzer in Vorarlberg aufgehalten

Ein Probeführerscheinbesitzer ist am vergangenen Samstag auf der Lustenauer Straße (L204) zwischen Lustenau und Dornbirn mit 173 km/h unterwegs gewesen. Damit überschritt der 19-Jährige die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 94 Stundenkilometer, informierte die Polizei.

Darüber hinaus überfuhr er eine Sperrfläche, überholte rechts und fuhr auch auf der Busspur. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, der Pkw - ein schwarzer VW Golf - wurde beschlagnahmt.