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Vorarlberg

94 km/h zu schnell: Probeführerscheinbesitzer in Vorarlberg aufgehalten

Der 19-Jährige war mit 173 km/h unterwegs; sein Auto wurde noch vor Ort beschlagnahmt.
15.06.2026, 14:01

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein Probeführerscheinbesitzer ist am vergangenen Samstag auf der Lustenauer Straße (L204) zwischen Lustenau und Dornbirn mit 173 km/h unterwegs gewesen. Damit überschritt der 19-Jährige die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 94 Stundenkilometer, informierte die Polizei.

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Darüber hinaus überfuhr er eine Sperrfläche, überholte rechts und fuhr auch auf der Busspur. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen, der Pkw - ein schwarzer VW Golf - wurde beschlagnahmt.

Dornbirn
Agenturen  | 

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