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Vorarlberg

Motorradunfall in Hard: 16-Jähriger schwer verletzt

Der Jugendliche fuhr mit seinem Bike auf das Fahrzeug auf und stürzte.
14.06.2026, 10:45

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt vor einem grauen Himmel.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall mit einem Klein-Lkw in der Vorarlberger Gemeinde Hard (Bezirk Bregenz) schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren bei starkem Verkehr auf der Rheinstraße (L202) unterwegs gewesen, als der Klein-Lkw verkehrsbedingt anhalten musste.

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Der Jugendliche fuhr mit seinem Bike auf das Fahrzeug auf und stürzte. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen, berichtete die Polizei.

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