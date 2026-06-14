Motorradunfall in Hard: 16-Jähriger schwer verletzt

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall mit einem Klein-Lkw in der Vorarlberger Gemeinde Hard (Bezirk Bregenz) schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren bei starkem Verkehr auf der Rheinstraße (L202) unterwegs gewesen, als der Klein-Lkw verkehrsbedingt anhalten musste.