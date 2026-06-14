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Motorradunfall in Hard: 16-Jähriger schwer verletzt
Der Jugendliche fuhr mit seinem Bike auf das Fahrzeug auf und stürzte.
Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei einem Auffahrunfall mit einem Klein-Lkw in der Vorarlberger Gemeinde Hard (Bezirk Bregenz) schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge waren bei starkem Verkehr auf der Rheinstraße (L202) unterwegs gewesen, als der Klein-Lkw verkehrsbedingt anhalten musste.
Der Jugendliche fuhr mit seinem Bike auf das Fahrzeug auf und stürzte. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen, berichtete die Polizei.
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