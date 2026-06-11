Frontalkollision in Altach: Zwei Männer nach Unfall im Krankenhaus
Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochabend zwei Männer verletzt worden. Ein 67-jähriger Mann fuhr in Altach mit seinem Pkw auf der Schweizerstraße in Richtung Mäder. Gleichzeitig lenkte ein 30-jähriger Mann sein Fahrzeug aus Mäder kommend in die entgegengesetzte Richtung.
In einer Rechtskurve soll der 30-Jährige aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein und frontal mit dem Wagen des 67-Jährigen kollidiert sein.
Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrer verletzt. Der genaue Verletzungsgrad ist derzeit nicht bekannt. Beide Männer wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.
Kein Alkohol im Spiel – Ermittlungen laufen
Ein bei beiden Fahrern durchgeführter Alkomattest verlief negativ, Alkohol scheidet damit als Unfallursache aus. Beide Unfallfahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
Kommentare