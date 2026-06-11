Frontalkollision in Altach: Zwei Männer nach Unfall im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochabend zwei Männer verletzt worden. Ein 67-jähriger Mann fuhr in Altach mit seinem Pkw auf der Schweizerstraße in Richtung Mäder. Gleichzeitig lenkte ein 30-jähriger Mann sein Fahrzeug aus Mäder kommend in die entgegengesetzte Richtung.

In einer Rechtskurve soll der 30-Jährige aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein und frontal mit dem Wagen des 67-Jährigen kollidiert sein.