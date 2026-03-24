Polizist in Dornbirn von Motorradfahrer mitgeschleift

Ein 20-jähriger Motorradfahrer hat am Montagabend in Dornbirn bei seiner Flucht vor der Polizei einen Beamten mehrere Meter weit mitgeschleift, ehe er zu Sturz kam. Sowohl der Polizist als auch der 20-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der junge Mann hatte sich einer Kontrolle zu entziehen versucht, weil an seinem Zweirad kein Kennzeichen montiert war, informierte die Exekutive.

Die Polizei führte am Montagabend im Bereich Dornbirn-Wallenmahd Verkehrskontrollen durch. Eine Streife aus Hohenems, die gegen 23.30 Uhr zum Kontrollpunkt fuhr, beobachtete nicht unweit davon den 20-Jährigen, wie er von der Landesstraße L190 auf ein Firmenareal abbog. Die Polizeistreife folgte dem Motorradfahrer, der daraufhin sein Fahrzeug nahe einer Hauswand zum Stillstand brachte. Biker gab Gas Als die Beamten jedoch eine Kontrolle durchführen wollten, flüchtete der 20-Jährige mit seinem Motorrad, kam aber nach wenigen Metern zu Sturz. Bei der anschließenden Festnahme unternahm der Mann neuerlich einen Fluchtversuch und stieg dazu auf sein Motorrad.