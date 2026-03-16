In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs: Lenker verweigert Alko-Test
Ein 64-jähriger Autofahrer sorgte am Sonntagabend auf der Vorarlberger Autobahn A14 für einen Polizeieinsatz. Der Fahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und ignorierte offenbar die Anhalteversuche der Beamten.
Die Autobahnpolizei Bludenz erhielt gegen 2:30 Uhr die Meldung über ein auffällig fahrendes Fahrzeug im Bereich Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol.
Verfolgung über mehrere Autobahnabschnitte
Statt auf die Signale der Polizei zu reagieren, verließ der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer die Autobahn über die Abfahrt Bludenz, um anschließend wieder auf die A14 aufzufahren – diesmal jedoch in Fahrtrichtung Deutschland. Erst nach Beteiligung weiterer Polizeistreifen gelang es den Beamten, den Wagen in Schlins anzuhalten, nachdem der Lenker die Autobahn erneut verlassen hatte.
Führerschein vorläufig abgenommen
Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte der Verdächtige laut Polizeiangaben den Alkotest am geeichten Gerät. Die einschreitenden Beamten nahmen daraufhin sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch die Lenkberechtigung vorläufig ab und untersagten dem 64-Jährigen die Weiterfahrt.
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