Vorarlberg

In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs: Lenker verweigert Alko-Test

64-jähriger Autofahrer fuhr in Schlangenlinien auf der A14, ignorierte Polizeisignale und verweigerte nach Anhaltung den Alkotest.
16.03.2026, 10:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizistin vor Polizeiauto

Ein 64-jähriger Autofahrer sorgte am Sonntagabend auf der Vorarlberger Autobahn A14 für einen Polizeieinsatz. Der Fahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und ignorierte offenbar die Anhalteversuche der Beamten.

Die Autobahnpolizei Bludenz erhielt gegen 2:30 Uhr die Meldung über ein auffällig fahrendes Fahrzeug im Bereich Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol.

Mit 195 km/h in 70er-Zone: Raser ohne Führerschein unterwegs

Verfolgung über mehrere Autobahnabschnitte

Statt auf die Signale der Polizei zu reagieren, verließ der mutmaßlich alkoholisierte Fahrer die Autobahn über die Abfahrt Bludenz, um anschließend wieder auf die A14 aufzufahren – diesmal jedoch in Fahrtrichtung Deutschland. Erst nach Beteiligung weiterer Polizeistreifen gelang es den Beamten, den Wagen in Schlins anzuhalten, nachdem der Lenker die Autobahn erneut verlassen hatte.

Führerschein vorläufig abgenommen

Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte der Verdächtige laut Polizeiangaben den Alkotest am geeichten Gerät. Die einschreitenden Beamten nahmen daraufhin sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch die Lenkberechtigung vorläufig ab und untersagten dem 64-Jährigen die Weiterfahrt.

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare