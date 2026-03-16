In Schlangenlinien auf Autobahn unterwegs: Lenker verweigert Alko-Test

Ein 64-jähriger Autofahrer sorgte am Sonntagabend auf der Vorarlberger Autobahn A14 für einen Polizeieinsatz. Der Fahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein und ignorierte offenbar die Anhalteversuche der Beamten.

Die Autobahnpolizei Bludenz erhielt gegen 2:30 Uhr die Meldung über ein auffällig fahrendes Fahrzeug im Bereich Feldkirch in Fahrtrichtung Tirol.