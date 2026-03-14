Eine private Feier im Skigebiet Bürserberg/Tschengla (Bezirk Bludenz) hat in der Nacht auf Samstag ein folgenschweres Ende genommen: Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren fuhren in einem Schlauchboot den Schlusshang in Richtung Loischkopfbahn ab und krachten gegen einen Stahlzaun.

Das Boot wurde dabei in zwei Teile gerissen. Ein 21-Jähriger wurde während der Fahrt aus dem Boot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier weiteren wurden teils schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte

Ein 23-Jähriger wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus in St. Gallen in der Schweiz geflogen, berichtete die Polizei. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die zwei weiteren Männer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.