Vorarlberg

Schlauchboot-Unfall: Vier Verletzte auf Vorarlberger Skipiste

Zwei junge Männer wurden schwer verletzt - das Schlauchboot prallte gegen einen Stahlzaun und riss in zwei Teile.
14.03.2026, 18:45

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Skifahrer auf einer Skipiste mit aufgewirbeltem Schnee.

Eine private Feier im Skigebiet Bürserberg/Tschengla (Bezirk Bludenz) hat in der Nacht auf Samstag ein folgenschweres Ende genommen: Fünf junge Männer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren fuhren in einem Schlauchboot den Schlusshang in Richtung Loischkopfbahn ab und krachten gegen einen Stahlzaun. 

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Das Boot wurde dabei in zwei Teile gerissen. Ein 21-Jähriger wurde während der Fahrt aus dem Boot geschleudert und blieb unverletzt. Die vier weiteren wurden teils schwer verletzt.

Zwei Schwerverletzte

Ein 23-Jähriger wurde mit schwersten Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus in St. Gallen in der Schweiz geflogen, berichtete die Polizei. Ein 22-Jähriger wurde schwer verletzt von der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Die zwei weiteren Männer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht.

Agenturen  | 

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