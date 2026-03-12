Fahrerflucht in Bludenz: 13-Jähriger auf Schutzweg von Auto erfasst

Ein 13-jähriger Schüler wurde am Donnerstagmorgen in Bludenz bei einem Verkehrsunfall verletzt, als er einen Schutzweg überquerte. Der mutmaßliche Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/Kapuzinerstraße, als der Jugendliche gemeinsam mit einem Mitschüler auf dem Weg zur Mittelschule Bludenz war. Der Fahrer eines vermutlich schwarzen Audi soll die Schüler zu spät bemerkt haben, wodurch der 13-Jährige von der Motorhaube erfasst wurde.

Leichte Verletzung und Fahndung nach Unfallfahrer Obwohl der Schüler nicht zu Sturz kam, erlitt er eine Prellung am rechten Knie, die im Landeskrankenhaus Bludenz ambulant behandelt werden musste. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der als männlich beschrieben wird, setzte seine Fahrt in Richtung St.-Peter-Straße fort, ohne anzuhalten. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Audi A4 oder A6.