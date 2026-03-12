Ein 45-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich auf der Pyhrnautobahn mit 2,1 Promille am Steuer eines Sattelzuges erwischt worden.

Laut Polizei wurden die Beamten der Autobahninspektion Klaus gegen 15.00 Uhr auf den Sattelzug unter anderem wegen dessen Überhöhe aufmerksam.

Sie begleiteten das Schwerfahrzeug zum Autobahnparkplatz Voralpenkreuz. Bei der Kontrolle baten sie den Lenker aus Slowenien zum Alkotest, der die 2,1 Promille ergab.

Führerschein ist weg

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Wegen der Alkoholisierung und wegen der Überhöhe des Lastzuges wurde er bei der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land angezeigt.