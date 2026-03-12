Und wieder einmal macht Georg Dornauer Schlagzeilen. Und wieder einmal sind sie negativ. Wie die Kronen Zeitung berichtet wurde der 43-Jährige am Donnerstagvormittag auf der A1 im Gemeindegebiet von Tiefgraben (OÖ) in Fahrtrichtung Salzburg von der Autobahnpolizei aufgehalten. Der Ex-SPÖ-Chef in Tirol wurde in einer neu installierten 100er-Zone mit 152 km/h gemessen.

Die Beamten stoppten den Mercedes E-300, Dornauer muss jetzt seinen Führerschein abgeben. Gegenüber der Krone sagt er: "Das tut mir leid. Es war keine gefährliche Situation. Mit den Konsequenzen werde ich die nächsten zwei Wochen leben müssen."