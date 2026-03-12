Inland

Nächster Aufreger um Dornauer: Tirols Ex-SPÖ-Chef verliert Führerschein

Der Tiroler Ex-SPÖ-Chef sorgt wieder einmal für Negativ-Schlagzeilen. Er raste mit 152 km/h durch eine 100er-Zone.
12.03.2026, 16:13

Georg Dornauer steht vor einem roten SPÖ Tirol Logo.

Und wieder einmal macht Georg Dornauer Schlagzeilen. Und wieder einmal sind sie negativ. Wie die Kronen Zeitung berichtet wurde der 43-Jährige am Donnerstagvormittag auf der A1 im Gemeindegebiet von Tiefgraben (OÖ) in Fahrtrichtung Salzburg von der Autobahnpolizei aufgehalten. Der Ex-SPÖ-Chef in Tirol wurde in einer neu installierten 100er-Zone mit 152 km/h gemessen.

Die Beamten stoppten den Mercedes E-300, Dornauer muss jetzt seinen Führerschein abgeben. Gegenüber der Krone sagt er: "Das tut mir leid. Es war keine gefährliche Situation. Mit den Konsequenzen werde ich die nächsten zwei Wochen leben müssen."

Es ist bekanntlich nicht der erste Skandal des ehemaligen SPÖ-Parteirebellen. Aktuell kämpft Dornauer noch gegen seinen Parteiausschluss, der im letzten Oktober ausgesprochen wurde. Die SPÖ reagierte damit auf eine Reihe von Aufregern rund um den 43-Jährigen. Aktuell sitzt er als wilder Abgeordneter im Tiroler Landtag.

