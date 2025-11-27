Nach Messerattacke in Disco: Zwölf Jahre Haft für 21-Jährigen

Ein 21-jähriger Syrer ist am Landesgericht Feldkirch wegen Mordversuchs zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann soll Ende 2024 in einer Diskothek in Röthis (Bezirk Feldkirch ) einen 18-jährigen Vorarlberger mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Angeklagte wurde am Mittwochabend wegen versuchten Mordes von sieben der acht Geschworenen für schuldig befunden, bestätigte das Landesgericht Feldkirch Vorarlberger Medienberichte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die beiden jungen Männer waren am 1. Dezember 2024 gegen 2.00 Uhr in der Diskothek aneinander geraten. Dabei versetzte der damals 20-Jährige seinem Kontrahenten mit einem Klappmesser einen sieben Zentimeter tiefen Stich in den Oberkörper. Weil dabei die Lunge verletzt wurde, bestand Lebensgefahr. Das Opfer musste notoperiert werden.

Der unstete Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber noch am selben Tag ausgeforscht und in der Wohnung eines Freundes festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Angeklagter wollte laut eigenen Angaben Opfer nicht töten

Der Angeklagte räumte die Tat vor Gericht ein, gab aber an, er habe sein Gegenüber nicht schwer verletzen oder gar töten wollen, berichteten "Neue Vorarlberger Tageszeitung", "Vorarlberger Nachrichten" und der ORF Vorarlberg übereinstimmend.