Wohnblock in Vorarlberg wegen Brandes evakuiert

Ein Mehrparteienhaus in Götzis (Bez. Feldkirch) ist am Mittwochabend wegen eines Brands evakuiert worden. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Entstanden war das Feuer im oberen Teil des Hauses. Die Ursache war vorerst unklar, Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Der Brandalarm ging gegen 21.50 Uhr ein, beim Eintreffen der ersten Polizeistreife quoll bereits massiver Rauch aus dem Gebäude. Die Exekutive räumte daher vorsorglich das Haus. Die Bewohner wurden geordnet in Sicherheit gebracht.

Mehrere Feuerwehren begannen währenddessen die Brandbekämpfung. Über eine Drehleiter gelangten die Einsatzkräfte auf die Terrasse der betroffenen Wohnung. Bis gegen 23.00 Uhr war das Feuer gelöscht. Nach einer Entlüftung konnten die Bewohner zurück in ihre Vier Wände.