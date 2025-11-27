Pritschenwagenlenker kracht im Bezirk Bregenz in Steinmauer

Ein 28-jähriger Mann wurde am Mittwochabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Andelsbuch (Bezirk Bregenz) verletzt. Der Fahrer eines Pritschenwagens kollidierte kurz nach 19.00 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) im Bereich eines Kreisverkehrs mit einer Natursteinmauer, nachdem er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 28-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte von der Rettung Egg ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert.

Sachschaden

Bei dem Unfall entstand am Pritschenwagen ein Totalschaden. Auch die Steinmauer auf der Verkehrsinsel wurde durch den Aufprall beschädigt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der zuständigen Behörden.