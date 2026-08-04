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Vorarlberg

Tiere gerissen: Wolf wurde in der Talschaft Montafon erlegt

Der Räuber soll mindestens zwei Rinder und einen Esel getötet haben.
04.08.2026, 09:54

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Wolf ist Thema bei Umweltministern

In der Nacht auf Dienstag ist in der Vorarlberger Talschaft Montafon ein Wolf erlegt worden. Das Tier war am Sonntag nach einem Riss eines Jungrinds auf einer Alm in Tschagguns per Maßnahmenverordnung zum Abschuss freigegeben worden. 

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Der getötete Wolf werde nun zur genetischen Untersuchung weitergeleitet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Landes. Landesrat Christian Gantner (ÖVP) sprach von einem „bedeutenden Signal“.

Maßnahme soll Almen schützen

Der Wolf sei mutmaßlich auch für den Tod eines Esels und mindestens eines weiteren Rinds in der Nacht auf Montag verantwortlich, so das Land. Die Maßnahmenverordnung zur Entnahme des Raubtiers sei aufgrund dieser Gefährdung für den Nutztierbestand auf den Almen erlassen worden. Gantner dankte den Jägern und stellte fest: „Wir sind auf dem richtigen Weg, um den Schutz unserer Älplerinnen und Älpler sowie ihrer Nutztierbestände auch weiterhin konsequent sicherzustellen.“

Vorarlberg ÖVP
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