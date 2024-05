Mann in Vorarlberg steckte eineinhalb Stunden in Uferbereich fest

Ein 70-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Hohenweiler (Bez. Bregenz) aus einem sumpfigen Uferbereich gerettet worden. Er steckte rund eineinhalb Stunden dort fest, bis eine Nachbarin seine Hilferufe hörte und die Einsatzkräfte alarmierte. Der Mann wurde befreit, er erlitt leichte Verletzungen und eine Unterkühlung, so die Polizei.