Legionellen-Prozess in Vorarlberg: Angeklagte sehen sich schuldlos

Wegen eines Legionellen-Ausbruch s mit über 40 Erkrankten im Großraum Bregenz im Winter 2024/25 müssen sich am Dienstag drei Angeklagte vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Ihnen wird fahrlässige Gemeingefährdung und fahrlässige Gefährdung der Umwelt vorgeworfen. Konkret soll die mangelnde Wartung eines Kühlturms in einem Betrieb in Wolfurt (Bezirk Bregenz) auf die drei Männer zurückgehen. In der Verhandlung wiesen sie die Schuld für den Legionellen-Ausbruch von sich.

Bei den Angeklagten handelt es sich um den 43-jährigen Geschäftsführer des Unternehmens, das die Verdunstungsrückkühlanlage betreibt, sowie einen 62-jährigen Angestellten, der in der Firma für den reibungslosen Betrieb der Anlagen zu sorgen hat. Laut Anklage haben sie von 2022 bis Anfang 2025 „keine ausreichende laufende Biozid-Dosierung und keine regelmäßige Legionellen-Beprobung des Wassers des Kühlturms“ sichergestellt.

Der 37 Jahre alte Drittangeklagte soll als Servicetechniker eines Monitoring-Unternehmens nicht ausreichend auf die Notwendigkeit einer laufenden Biozid-Dosierung des Wassers des Kühlturms und regelmäßige Testungen auf Legionellen hingewiesen haben. „Massive Verunreinigungen in Form von Verschlammungen“ seien nicht ausreichend dokumentiert und moniert worden, bemängelte die Staatsanwaltschaft.

Verteidiger sehen Mandanten als schuldlos

Die Verteidiger der Angeklagten sahen ihre Mandanten in ihren Anfangsplädoyers als schuldlos. Der Geschäftsführer habe seine Verantwortung wahrgenommen, indem er für die Beauftragung eines externen Dienstleisters gesorgt habe, so der Anwalt des 43-Jährigen. Für die Wartung des Kühlturms seien 120.000 Euro bezahlt worden. Ähnlich lautete die Argumentation für den zweitangeklagten 62-Jährigen: Dieser habe sich auf die Expertise der durchführenden Firma und auf deren „positive Berichte“ verlassen. Der Servicetechniker wiederum habe gemacht, wozu er beauftragt gewesen sei, so der Verteidiger des 37-Jährigen. Was ihm aufgefallen sei, habe er kritisiert.