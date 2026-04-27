Bregenz: Anklage gegen drei Personen nach Legionellen-Ausbruch

Nach einem Legionellen-Ausbruch mit 43 Erkrankten im Raum Bregenz im Winter 2024/25 müssen sich nun drei Personen deswegen vor Gericht verantworten. Betroffen seien Mitarbeitende eines Unternehmens, dessen Kühlturm Auslöser für den Krankheitsausbruch war, und jenes Betriebs, der mit der Wartung des Kühlturms beauftragt war, so Karin Dragosits , Sprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch .

Man habe Strafantrag wegen fahrlässiger Gemeingefährdung eingebracht, zudem sei die Verhängung einer Verbandsgeldbuße beantragt worden, erklärte die Sprecherin. Betroffen davon dürfte der Ursprungsbetrieb im Vorarlberger Unterland sein. Ermittlungen gegen weitere Personen wurden dagegen eingestellt.

Im Strafgesetzbuch ist für den Tatbestand der fahrlässigen Gemeingefährdung eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen möglich, hat die Tat, wie in diesem Fall angeklagt, „schwere Körperverletzungen einer größeren Zahl von Menschen“ zur Folge, reicht der Rahmen bis zu drei Jahren Haft.

Wochenlange Suche nach Quelle

Der Vorarlberger Legionellen-Ausbruch gilt als einer der bisher größten in Österreich. Die Behörden hatten Ende 2024 bzw. Anfang 2025 infolge der ungewöhnlichen Häufung von Fällen über Wochen nach der Ursache gesucht. Über 300 Tests wurden durchgeführt, Wetterdaten analysiert, Erkrankte nach ihren Aufenthaltsorten befragt. Betroffene entwickelten teils schwere Lungenentzündungen, 42 mussten im Spital behandelt werden, zehn davon auf einer Intensivstation, wie es im Bericht der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hieß.