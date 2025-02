Vorarlberg: Woher die Legionelleninfektionen kommen, ist noch unklar

Die Ursache für die vergleichsweise sehr zahlreichen Legionelleninfektionen im unteren Vorarlberger Rheintal wurde nach wie vor nicht gefunden. Seit Jahresbeginn sind in Vorarlberg 32 Personen an Legionellen erkrankt, üblicherweise sind zehn Personen pro Jahr von einer Legionelleninfektion betroffen. In den vergangenen Wochen wurden 220 Wasser- und Luftproben gezogen, eine definitive Zuordnung der Erkrankungsfälle zu einer Emissionsquelle war bis dato aber nicht möglich.

Legionellen in mehreren Proben

Man habe in mehreren Proben Legionellen nachgewiesen, hieß es am Freitag seitens der Landespressestelle. Die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der Übereinstimmung der Keime würden aber noch nicht vorliegen, nimmt die genaue Bestimmung des Erregers mittels Sequenzierung doch zwei Wochen in Anspruch. Jene Anlagen, in denen Legionellen nachgewiesen wurden, wurden laut Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) umgehend desinfiziert und gereinigt. Die bisher gefundenen möglichen Infektionsquellen seien somit beseitigt. Währenddessen gehe die Suche nach weiteren möglichen Infektionsquellen mit unverminderter Intensität weiter. Drei Teams des Umweltinstituts ziehen täglich Proben.