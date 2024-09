Frauenleiche in Vorarlberg: 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Im Fall der in Vorarlberg entdeckten Frauenleiche hat die Polizei am Donnerstag einen 25-jährigen Spanier als "dringend tatverdächtig" festgenommen. Bei dem Opfer, dessen Identität lange nicht festgestanden hatte, handelt es sich um eine 25-Jährige, die ebenfalls aus Spanien stammte und seit etwa zwei Jahren in Vorarlberg wohnte. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 25-Jährige bestreitet, die Frau getötet zu haben.

Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv an, es gebe noch umfangreiche Spurenabgleiche und Überprüfungen vorzunehmen. Deshalb könnten "aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine näheren Auskünfte zur Todesursache und dem Tatablauf mitgeteilt werden", hieß es. Die Einlieferung des ebenfalls in Vorarlberg wohnhaften 25-Jährigen in die Justizanstalt Feldkirch erfolgte am Freitag.

Die Leiche war am Sonntag in Kennelbach bei Bregenz von Passanten im Auwald der Bregenzer Ache unweit einer Schrebergartenanlage gefunden worden. Die Bitte der Ermittler an eventuelle Zeugen blieb aufrecht: Wer im Zeitraum 3./4. September möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehende Wahrnehmungen in der Achstraße in Kennelbach gemacht hat, wird weiter um Kontaktaufnahme mit dem Landeskriminalamt gebeten. Hilfe für von Gewalt Betroffene In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)