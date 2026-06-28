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Bezirk Dornbirn

Feuer griff auf Stall über: 17 Hühner in Vorarlberg verendet

Mehrere Materialhaufen mit Altmetall waren in Brand geraten, für die Hühner kam jede Hilfe zu spät.
28.06.2026, 11:03

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Ein Huhn im rot-schwarzen Federkleid geht mit gespreizten Flügeln über die Wiese.

Bei dem Brand eines Stalls in Lustenau (Bezirk Dornbirn) am Sonntag in den frühen Morgenstunden sind 17 Hühner verendet. 

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Die Flammen zweier brennender Materialhaufen mit Werkzeug, Altmetall sowie einem Altauto und zwei Anhängern hatten auf den Stall übergegriffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr herrschte bereits starker Funkenflug, nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, die Ursache war noch unklar, so die Polizei.

Vorarlberg
Agenturen, sta  | 

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