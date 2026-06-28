Feuer griff auf Stall über: 17 Hühner in Vorarlberg verendet

Bei dem Brand eines Stalls in Lustenau (Bezirk Dornbirn) am Sonntag in den frühen Morgenstunden sind 17 Hühner verendet.

Die Flammen zweier brennender Materialhaufen mit Werkzeug, Altmetall sowie einem Altauto und zwei Anhängern hatten auf den Stall übergegriffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr herrschte bereits starker Funkenflug, nach zwei Stunden war der Brand gelöscht, die Ursache war noch unklar, so die Polizei.