Mit Messer bewaffnet: Überfall auf Tankstelle in Feldkirch

Ein unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend in Feldkirch-Altenstadt eine Tankstelle überfallen. Der maskierte Mann bedrohte die Angestellte kurz vor 23.00 Uhr mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, teilte die Exekutive mit.

Die allein anwesende Frau händigte ihm das Geld aus der Kassa aus, im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise.