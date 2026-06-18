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Vorarlberg

Mit Messer bewaffnet: Überfall auf Tankstelle in Feldkirch

Ein maskierter Täter bedrohte eine Angestellte mit einem Messer. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.
18.06.2026, 09:51

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein unbekannter Täter hat am späten Mittwochabend in Feldkirch-Altenstadt eine Tankstelle überfallen. Der maskierte Mann bedrohte die Angestellte kurz vor 23.00 Uhr mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld, teilte die Exekutive mit. 

Die allein anwesende Frau händigte ihm das Geld aus der Kassa aus, im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt bittet um Hinweise.

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Wie der Verdächtige aussieht

Eine umgehend eingeleitete örtliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Räuber wurde als etwa 17 bis 25 Jahre alt beschrieben, er trug weiße Schuhe, eine schwarze Hose und Jacke mit Kapuze sowie eine ebenfalls schwarze Schildkappe.

Agenturen  | 

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